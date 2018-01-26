  • الجمعة 26

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مهرجان الإبل يحذر من العبث في صور النتائج

مهرجان الإبل يحذر من العبث في صور النتائج

مهرجان الإبل يحذر من العبث في صور النتائج
عادل الحربي(صدى):

حذرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز الثاني للإبل، من يقوم بالعبث في صورة نتائج المهرجان المنشورة على حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وقالت إدارة المهرجان، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنها لاحظت ” قيام البعض بالعبث في صورة نتائج المهرجان المنشورة على حساب المهرجان بالتويتر ” .

وأشارت الإدارة، إلى أن هذا يعد من الجرائم المعلوماتية وتم ملاحقة المتسببين لتطبيق الاجراءات بحقهم، لافتةً إلى أنها تود أن تؤكد للجميع ضرورة استخدام حسابها الرسمي للمعلومات الصحيحة.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *