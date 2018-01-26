مهرجان الإبل يحذر من العبث في صور النتائج

عادل الحربي(صدى):

حذرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز الثاني للإبل، من يقوم بالعبث في صورة نتائج المهرجان المنشورة على حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وقالت إدارة المهرجان، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنها لاحظت ” قيام البعض بالعبث في صورة نتائج المهرجان المنشورة على حساب المهرجان بالتويتر ” .

وأشارت الإدارة، إلى أن هذا يعد من الجرائم المعلوماتية وتم ملاحقة المتسببين لتطبيق الاجراءات بحقهم، لافتةً إلى أنها تود أن تؤكد للجميع ضرورة استخدام حسابها الرسمي للمعلومات الصحيحة.

