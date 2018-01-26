مدرب الأرسنال يكشف تطورات التجديد مع أوزيل

ماجد محمد(صدى):

أوضح مدرب الأرسنال آرسين فينغر، إن التجديد للاعبه مسعود أوزيل مازال بعيدًا، مشيرًا إلى أنه ليس قريبا كفاية للتفاؤل.

وأكد ” فينغر ” على أن التزام ” أوزيل ” ، وتركيزه في الملعب مع الفريق؛ يوحي بأنه سوف يجدد للفريق، مضيفًا: ” مفاوضات العقد تبقى على ما هي عليه ” .

وكان من المتوقع أن ينتقل أوزيل إلى مانشستر يونايتد، أو برشلونة، إلا أنه فشل في الانتقال إلى أيًا منهما؛ لذلك أكدت المصادر على اقتراب اللاعب من التجديد مع الأرسنال عقب نهاية الموسم الحالي.