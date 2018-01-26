بالفيديو.. طفلة عمرها سنتين تتسلق البوابات كطرزان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي ” يوتيوب ” مقطع فيديو لطفلة تبلغ عامين من العمر، وهي تتسلق بوابتين بكل سلاسة لتحصل على ما تريده.
حيث سمعت شقيقة الفتاة ضجة فأخبرت والديها بجهود الفتاة الصغيرة لتسلق البوابتين والهروب من الانحباس.
وظهر والد الطفلة بالفيديو وهو يراقبها باندهاش ويحني رأسه قليلًا ويضحك حتى لا تنتبه له.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7553 ] نشر منذ 4 ساعات
قِـــــــــــــرده .🐒. ما شــاء الله عـــــــــــــلاها .هههههههههه.😂😅😂😅.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41828 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههه
درّة البسامي[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 49 دقيقة
عمرها سنتين!! لا أعتقد ذلك…
ربما أربع إلى خمس سنوات…
درّة البسامي[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 45 دقيقة
رائعة جداً.. والمهم أنها حصلت على ما تريده …
بعد هذا المجهود…
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2391 ] نشر منذ 24 دقيقة
يسعدها 😂 هههههههههههه مكافحه 💪🏻
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6967 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههه☺مالهم حل الله يصلحهم😁
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 15 دقيقة
صحيح د ..دره ..سبق وشفت لها فديو قبل فتره موضح فيه ان عمرها اربع سنوات..
نرورتي الصحيفه برجعتك ….