بالفيديو.. طفلة عمرها سنتين تتسلق البوابات كطرزان

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي ” يوتيوب ” مقطع فيديو لطفلة تبلغ عامين من العمر، وهي تتسلق بوابتين بكل سلاسة لتحصل على ما تريده.

حيث سمعت شقيقة الفتاة ضجة فأخبرت والديها بجهود الفتاة الصغيرة لتسلق البوابتين والهروب من الانحباس.

وظهر والد الطفلة بالفيديو وهو يراقبها باندهاش ويحني رأسه قليلًا ويضحك حتى لا تنتبه له.