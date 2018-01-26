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بالفيديو.. طفلة عمرها سنتين تتسلق البوابات كطرزان

بالفيديو.. طفلة عمرها سنتين تتسلق البوابات كطرزان
نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي ” يوتيوب ” مقطع فيديو لطفلة تبلغ عامين من العمر، وهي تتسلق بوابتين بكل سلاسة لتحصل على ما تريده.

حيث سمعت شقيقة الفتاة ضجة فأخبرت والديها بجهود الفتاة الصغيرة لتسلق البوابتين والهروب من الانحباس.

وظهر والد الطفلة بالفيديو وهو يراقبها باندهاش ويحني رأسه قليلًا ويضحك حتى لا تنتبه له.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7553 ] نشر منذ 4 ساعات

قِـــــــــــــرده .🐒. ما شــاء الله عـــــــــــــلاها .هههههههههه.😂😅😂😅.

[ عدد التعليقات: 41828 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 49 دقيقة

عمرها سنتين!! لا أعتقد ذلك…
ربما أربع إلى خمس سنوات…

[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 45 دقيقة

رائعة جداً.. والمهم أنها حصلت على ما تريده …
بعد هذا المجهود…

[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 15 دقيقة

صحيح د ..دره ..سبق وشفت لها فديو قبل فتره موضح فيه ان عمرها اربع سنوات..
نرورتي الصحيفه برجعتك ….

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