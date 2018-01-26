كراني: متوقع هطول مطر رعدي شمال المملكة

حمود العنزي(صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن عملية المد والجزر في قيم الضغط شرق المتوسط، أدت لاستمرار تكون وتواجد منخفض جوي، وازدياد حالة عدم الاستقرار، وكثافة تواجد وتكون سحابي.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” عملية المد والجزر في قيم الضغط شرق المتوسط أدت لاستمرار تكون وتواجد منخفض جوي وازدياد حالة عدم الاستقرار وكثافة تواجد وتكون سحابي على بلاد الشام وشمال المملكة والقطاع الغربي مع فرصة هطول رعدي وهطول ثلجي على بلاد الشام وشمال المملكة اللهم أغثنا اللهم اغثنا ” .