ترامب: سنمنع إيران من الحصول على السلاح النووي

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، شركاء الولايات المتحدة الأمريكية؛ للحيلولة دون حصول إيران على السلاح النووي.

وقال ” ترامب ” خلال كلمته في مؤتمر دافوس الاقتصادي المقام في سويسرا، إن أمريكا ستمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، مؤكدًا على مواصلة الخرب ضد الإرهاب وداهش.

وفي سياق أخر أكد ترامب على صداقة بلاده مع دول العالم لبناء عالم أفضل، موضحًا أن أمريكا تريد مستقبلا يوفر الازدهار للجميع.