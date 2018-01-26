مع استمرار هبوط الأداء.. زيدان يتمسك بسياسته مع الريال

نواف السالم(صدى):

يصمم مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، على سياسته مع الفريق على الرغم من سلسلة الهزائم التي تلاحقه.

وقال ” زيدان ” ، إنه راض عن أداء لاعبيه تمامًا، وعن سياسته المتبعة معهم، مضيفًا أنه سعيد جدًا بلاعبيه المتواجدين بين صفوف الريال.

وعن مباراة ليغانيس التي خرج فيها الريال من بطولة كأس الملك أكد، على أنه لو عاد به الزمن كان سيشارك اللاعبين نفسهم في المباراة، مشددًا على أنه المسؤول الوحيد عن الهزيمة؛ نظرًا لأنه لم يحفز لاعبيه جيدًا.

ولفت المدرب الفرنسي إلى أن إدارة المالكي تدعم الفريق، قائلًا: ” بإمكاننا تغيير الوضع الحالى، ويمكننى أن أؤكد ذلك، ورغم أننا قدمنا مباريات كثيرة سيئة منذ بداية الموسم، ولكننا لعبنا مباريات جيدة أيضا، وسنفعل كل ما فى وسعنا للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ” .