” الأمن المصري ” يحبط محاولة تهريب مخدرات للمملكة

القاهرة(صدى):

أجهضت الأجهزة الأمنية المصرية، بمديرية أمن دمياط، محاولة بتهريب 70 ألف قرص مخدر، حاولا شخصان تهريبها إلى المملكة، وذلك عبر سيارات الشحن الدولي إلى المملكة.

وأسفرت تحريات مديرية أمن دمياط عن ضبط 38 ألف حبة ” ترامادول ” و32 ألف حبة ” كبتاجون ” ، مغلفة بورق كربون وأكياس بلاستيك شفافة؛ لتضليل أجهزة الأمن.

يُذكر أن الداخلية المصرية قد تلقت معلومات عن تهريب المخدرات لخارج مصر، فأمرت بتكثيف التحري، وضبط المهربين، وبالتحقيق معهما، اتضح أن المتورطين امتهنا الإتجار بالمخدرات وإعدادها بمخزن سري؛ لتهريبها إل الخارج.