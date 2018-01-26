بالصور.. تفعيل مبادرة ” ارتقاء ” بمكتب تعليم شمال الرياض للبنات

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

اطلقت وزارة التعليم مبادرة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع تحت مسمى (ارتقاء) والتي تهدف لمد جسور التواصل بينهم ووضع أطر للتشارك البناء لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠

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وقد بادر مكتب تعليم شمال الرياض ” بنات ” لتفعيل هذه المبادرة تمهيدًا لإطلاقها في مدارس التعليم العام متبنية خطة من ثلاث مراحل :

حيث جاءت المرحلة الأولى بتنفيذ دورة تدريبية لمدة ٣ أيام في المتوسطة الأولى بالدرعية بعنوان (شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع) تحت مسمى ” ارتقاء ” وتهدف إلى تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية والأنشطة والتأكيد على دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية .

‏ونفذتها المشرفة التربوية بالمكتب الأستاذة نجلاء بنت علي الخطاف حيث استهدفت الدورة قائدات المدارس بإشراف قائدة المتوسطة الأستاذة صالحة القحطاني وتم خلالها استعراض الدليل الإجرائي والتنظيمي للبرنامج وما يحتويه من جوانب تمس دور الأسرة والمجتمع مثل أنماط الشراكة ومد جسور التواصل بينهما.

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‏وفي المرحلة الثانية اقيمت دورة تدريبية في الابتدائية الثالثة بالدرعية لمدة ٣ أيام لرائدات الشراكة في مدارس المكتب بإشراف قائدة المدرسة الأستاذة فاطمة الزومان تستهدف التعريف بالمبادرة للرائدات ودورهن في نشر ثقافة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع حيث نفذت الدورة على محورين:

‏المحور الأول قدمته المشرفة التربوية الأستاذة نجلاء الخطاف وتضمن شرح للنماذج والاستمارات والأنماط وأمثله لكل نمط .

‏والمحور الثاني ونفذته رائدة الشراكة في ابتدائية سكينة بنت أبي وقاص وتضمن عرض تجربة المدرسة المميزة في المبادرة وتفاعل الأهالي مع بنودها وما تم إنجازه من مبادرات وحصر لخبرات المجتمع المحلي شاركت فيها الأستاذة أمل اليوسف .

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‏وفي المرحلة الثالثة من التعريف بمبادرة ارتقاء نفذت دورة تدريبية لمدة يوم واحد في ابتدائية سكينة بنت أبي وقاص برعاية واستضافة من قائدة المدرسة الأستاذة أمل آل الشيخ

وتمت على محورين :

‏المحور الاول عرفت فيه الأستاذة نجلاء الخطاف رائدات الشراكة على طريقة حصر خبرات الأهالي والمجتمع المحلي عن طريق الاستبانة الإلكترونية وأهمية الإستفادة من تخصصات أولياء الأمور لدعم أنشطة المدرسة.

‏والمحور الثاني قدمته رائدة الشراكة في المدرسة الأستاذة سعيدة بالحارث وفيه استعرضت تنظيم سجلات مبادرة ارتقاء وكيفية تفعيل كل استمارة في السجل وتوزيع المهام بين العضوات وكيفية عقد شراكة في كل نمط من أنماط الشراكة

‏وأكدت الأستاذة نجلاء الخطاف على أن الدورات والاجتماعات ستستمر حتى يتم نشر ثقافة الشراكة المجتمعية في كل مدارس التعليم العام بمكتب تعليم شمال الرياض ” بنات ” .

