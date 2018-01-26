وقوع قراصنة روس في قبضة الاستخبارات الهولندية والأخيرة تبلغ أمريكا

أمستردام(صدى):

نجح العاملون في جهاز الاستخبارات الهولندي، في رصد نشاط شبكة قراصنة روس، واختراق الشبكة التي كان يديروها من مبنى جامعي بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو.

وقامت الاستخبارات الهولندية، بإبلاغ نظيرتها الأمريكية، حيث كان القراصنة يخترقون معلومات مسؤولين في الحزب الديمقراطي وينقلون آلاف الرسائل الإلكترونية والوثائق، وذلك منذ عام 2015.

وكشفت وسائل إعلام هولندية، أن الاستخبارات الهولندية نجحت في الوصول إلى كاميرات مراقبة الغرفة، وكانت تستطيع رؤية كل ما يفعله الروس.

وأشارت الوسائل إلى أن أمريكا لم تدرك ما يحدث إلا بعد أشهر، حينما اكتشفت تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية عبر عمليات القرصنة.