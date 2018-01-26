الجيش المصري يدمر 3 مخازن لإرهابيين بشمال سيناء

القاهرة(صدى):

نجح الجيش المصري، في ضبط فردين تكفيريين، وعدد من المشتبه بهم في دعم العناصر الإرهابية بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، اليوم الجمعة، إن الجيش نجح في تدمير 3 مخازن للعناصر التكفيرية، عثرت داخلها على 15 عبوة ناسفة.

وأضاف ” الرفاعي ” أنه تم تدمير عدداً كبيراً من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية فى الاختباء ومراقبة القوات، بالإضافة إلى تدمير 6 عربات دفع رباعي و 15 دراجة نارية، وتدمير فتحة نفق على الشريط الحدودي شمال سيناء.

وتم ضبط 3 عربات داخلها كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية، وأسلاك اللحام، والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، وكمية كبيرة من قطع غيار عربات الدفع الرباعي، كانت في طريقها للعناصر التكفيرية.