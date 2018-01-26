نصائح تساعدك في الإقلاع عن التدخين
إن الإقلاع عن التدخين، ليست بالعملية السهلة على الإطلاق، ولكن إن استطاع الشخص إيجاد الدافع الخاص به والإرادة لفعل ذلك، فسيستطيع أن يحقق هذه الخطوة، وفي هذا السياق يُقدم ” صدى ” عدة نصائح يمكن أن تساعدك في الإقلاع عن التدخين.
بداية يجب طلب الدعم من العائلة والأصدقاء وزملاء العمل، لكي يجد الفرد المساندة والتشجيع لأخذ هذه الخطوة، بالإضافة إلى إزالة السجائر ومنتجات التبغ الأخرى من المنزل والسيارة ومكان العمل.
كذلك يجب الذهاب إلى الطبيب ليصف الدواء المناسب؛ للمساعدة في أعراض الانسحاب، والتأكد من غسل الملابس التي يتواجد فيها رائحة الدخان، وتنظيف الستائر والسجاد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41828 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7554 ] نشر منذ 4 ساعات
أوكــــــــــــــ🆗🚭🆗ــــــــــــــــيه .👍.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 15 دقيقة
معروف عندنا الي يتتن داشر
الله لا يبلانا اصلاً ماحد يزوجه بعد
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2391 ] نشر منذ 8 دقائق
نسأل الله السلامه 😏