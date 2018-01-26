نصائح تساعدك في الإقلاع عن التدخين

متابعات(صدى):

إن الإقلاع عن التدخين، ليست بالعملية السهلة على الإطلاق، ولكن إن استطاع الشخص إيجاد الدافع الخاص به والإرادة لفعل ذلك، فسيستطيع أن يحقق هذه الخطوة، وفي هذا السياق يُقدم ” صدى ” عدة نصائح يمكن أن تساعدك في الإقلاع عن التدخين.

بداية يجب طلب الدعم من العائلة والأصدقاء وزملاء العمل، لكي يجد الفرد المساندة والتشجيع لأخذ هذه الخطوة، بالإضافة إلى إزالة السجائر ومنتجات التبغ الأخرى من المنزل والسيارة ومكان العمل.

كذلك يجب الذهاب إلى الطبيب ليصف الدواء المناسب؛ للمساعدة في أعراض الانسحاب، والتأكد من غسل الملابس التي يتواجد فيها رائحة الدخان، وتنظيف الستائر والسجاد.