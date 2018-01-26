مدرب ” أخضر اليد ” : كنا ندرك صعوبة المباريات.. وحققنا إنجاز كبير

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، فرناندو بربيتو، أنه لم يكن يوجد وقت كافي للإعداد للبطولة الأسيوية، مشيراً إلى أنه اعتمد على اختيار أفضل اللاعبين والذين لهم خبرة دولية.

وأشار ” بربيتو ” ، إلى أنه كان يعلم معظم اللاعبين بحكم تواجده في المملكة لمدة موسمين في تدريب نادي مضر، لافتاً إلى أن التحضير كان في المعسكر الخارجي جيد جداً، مشيداً بعمل اللاعبين وجميع العاملين من أجهزة فنية وإدارية وطبية.

وأضاف أن اللاعبين كانوا يدركون تماماً صعوبة جميع المباريات في المرحلة الرئيسية، مؤكداً على أنهم حققوا بالفعل تقدماً وإن كانوا لم يتأهلوا لنهائي البطولة.

وقال ” بربيتو ” ، إن المملكة تملك مستقبل جيد في كرة اليد، مشيراً إلى أن هناك لاعبين يمكن لهم بسهولة الانضمام للمنتخب الوطني.