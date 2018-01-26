بنزيما على أعتاب باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن ترحيب مهاجم الريال كريم بنزيمه بالعودة للدوري الفرنسي، بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن ينتقل بنزيما للنادي الفرنسي في صفقة تبادلية، حيث ينضم إدينسون كافاني مهتجم سان جيرما إلىا لريال مقابل بنزيما.

يجدر الإشارة إلى أن بنزيما تعرض لانتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية؛ نظرة للأداء السيء مع الريال خلال الموسم الحالي، حيث لم يسجل اللاعب حتى الان سوى 4 أهداف خلال بطولة الدوري الإسباني.