أنقذوا الأطفال: سنستأنف عملنا فور انتهاء التقييمات الأمنية

لندن(صدى):

أكدت منظمة ” أنقذوا الأطفال ” البريطانية، أنها ستستأنف عملها في أفغانستان، بعد الانتهاء من إجراء التقييمات الأمنية.

وصرَّحت كارلوس كارازانا، نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، بأن فريق المنظمة يريد مواصلة مساعدة الأطفال، مؤكدة أن المنظمة استلمت آلاف الرسائل البريدية والتغريدات والمكالمات الهاتفية، التي تهدف إلى الدعم.

وأوضحت أن المنظمة تدرك تماماً أن كل دقيقة لا تعمل بها تؤثر على حياة الأطفال وأسرهم.

يذكر أن هجومًا مسلحاً كان قد تم تنفيذه استهدف منظمة ” انقذوا الأطفال ” ، ونتج عنه مقتل 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، منذ يومين.