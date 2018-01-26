في 5 خطوات بسيطة امنح زوجتك استراحة لتجديد نشاطها

أماني الغامدي(صدى):

يمثل دور المرأة ركناً أساسياً ومهماً في الحياة الزوجية، إذ عادة ما يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات والمهام ابتداء من الأعمال المنزلية وانتهاء بالعناية بالأطفال وتربيتهم، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى شعورها بالتعب والإرهاق والتوتر.

لهذا ينبغي على الزوج أن يمنحها فرصة لالتقاط أنفاسها وإعطائها استراحة بين الحين والآخر تجدد نشاطها وتريح أعصابها.

في ما يلي 5 خطوات يمكن أن يتبعها الزوج ليمنح زوجته فرصة للابتعاد عن مشاق الحياة اليومية وضغوطاتها، بحسب موقع “فاميلي شير” الإلكتروني:

1- الإسهام في العناية بالأطفال

تجنب إلقاء حمل رعاية الأطفال وتربيتهم على عاتق زوجتك بشكل كامل، وخصص وقتاً تقضيه مع أبنائك لتمنح زوجتك فرصة لأخذ قسط من الراحة أو ممارسة نشاطات ترفيهية بعيداً عن الأطفال.

2- المشاركة في إعداد الطعام

بما أن الزوجة عادة ما تكون مسؤولة عن إعداد الطعام بشكل يومي بالإضافة إلى الكثير من المهام الأخرى، فإن ذلك يتسبب في شعورها بالإرهاق والضغط، وهنا يأتي دور الرجل في التخفيف عنها وإعطائها فرصة للاسترخاء، عبر المبادرة بإعداد الطعام كلما سنحت له الفرصة لذلك.

3- توفير جو من الراحة في المنزل

تقضي المرأة عادة معظم وقتها داخل المنزل برفقة أطفالها وتتعرض للضغط النفسي بسبب الضوضاء التي يحدثها الأطفال طوال اليوم، لذا حاول أن تصطحب أطفالك في نزهة بين الحين والآخر، بهدف توفير جو من الهدوء في المنزل يمكّن زوجتك من قضاء وقت مريح وهادئ بمفردها.

4- الخروج في موعد رومنسي

من الضروري أن تعبر لزوجتك عن مشاعرك تجاهها في مناسبات كثيرة، ولأن المرأة تقضي معظم وقتها داخل المنزل لا بد من إحداث تغيير في هذا الروتين والخروج معها في موعد رومنسي لاستعادة ذكرياتكما معاً، وإبعادها عن جو المنزل الممل.

5- تقديم الهدايا

عادة ما تحب النساء تلقي الهدايا وخاصة من الأشخاص المقربين إلى قلبها، وبما أن الزوج هو الإنسان الأقرب إليها، فلا بد من أن يقدم لها الهدايا كتعبير عن حبه لها وامتنانه للدور الذي تقوم به في حياته.