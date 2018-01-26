4 اشياء مهمة تغلفها المرأة عند تنظيف المنزل

أماني الغامدي(صدى):

بعض السيدات مهووسات بالنظافة وبعضهن الآخر يعتبرن أن العمل في المنزل أمر مزعج ويفضّلن الاعتماد على مساعدة خارجية ، لكن ثمة شيء مشترك بين الفئتين وهو أنهما تغفلان تنظيف أشياء في المنزل لا يراودهن الشك بأنها تحتاج لتنظيف .

– فلتر المكنسة الكهربائية: إنه مصدر للمواد المثيرة للحساسية. يمكنك غسله يدوياً عبر وضعه تحت الماء الجاري وسكب الصابون عليه أو وضعه في جلاية الصحون. سوف تتخلصين من رائحته الكريهة والغبار ويعود يعمل كما لو أنه جديد.

– جهاز التلفون: لا ترشي عليه أي منظّف مباشرة. ضعي القليل من السبيرتو على قطعة قطن وامسحيه بدقّة.

– جهاز التحكّم عن بعد remote control: سواء أكان للتلفزيون أو للألعاب الإلكترونية، ينبغي تنظيفه أولاً بواسطة فرشاة دقيقة (يمكن استعمال فرشاة أسنان مخصصة لهذه الغاية).

-بالوعة المغسلة أو المغطس: إنها عملية مقرفة بعض الشيء لكن ضرورية لإبعاد العفونة والأوساخ التي تسبب أمراضاً. من الضروري إزالة كل ما دخل في البالوعة من شعر وأشياء أخرى، ثم سكب فيها ملعقة كبيرة من كربونات الصودا وبعدها نصف كوب من الخل. انتظري حتى تتفاعل الكربونات مع الخلّ مدة ربع ساعة وتظهر فقاقيع في البالوعة ثم اسكبي بعد ذلك المياه الساخنة.