الفيضان يتسبب في حبس 8 رجال بكهف لأيام بسويسرا

سويسرا(صدى):

تمكَّن ثمانية رجال، من الخروج من كهب ” هولوخ ” الواقع بوادي ” موتاثال ” في سويسرا، من الخروج منه، بعدما كانوا عالقين فيه منذ الأحد الماضي.

وقالت الشرطة السويسرية، إن الرجال دخلوا السبت، الكهف للقيان برحلة استكشافية إلى أن الفيضانات تسببت في حبسهم هناك لعدة أيام، حتى تراجع المياه.

ويتراوح أعمار الرجال بين 25 إلى 55 عاماً، وقد عادوا إلى منازلهم عقب إجراء الفحوصات الطبية عليهم.