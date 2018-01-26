بعد انتهاكه سيادة الأراضي السورية.. أردوغان يهدد بالوصول إلى العراق
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصراره على انتهاك سيادة سوريا، مهددًا بالوصول إلى الحدود مع العراق؛ في إطار تنفيذ عملياته العسكرية في شمال سوريا.
وقال ” أردوغان ” ، اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن توسع نطاق عمليات تركيا لتمتد حتى الحدود مع العراق؛ للقضاء على المتشددين حسبما زعم.
وأضاف ” ارودغان ” متحديًا الإدانات والعالم الدولي والعربي: ” تركيا ستواصل تحركها إلى الشرق بما في ذلك مدينة منبج بعد عمليتها الحالية في عفرين بشمال غرب سوريا ” .
وكان الرئيس التركي أعلن خلال الأيام الماضية عن تنفيذ ما يسمى بعملية ” عفرين ” ؛ لغزو الأراضي السورية تحت قناع حماية الأراضي التركية من خطر الأكراد السوريين، منتهكًا سيادة الأراضي السورية.
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