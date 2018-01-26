بعد انتهاكه سيادة الأراضي السورية.. أردوغان يهدد بالوصول إلى العراق

أنقرة(صدى):

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصراره على انتهاك سيادة سوريا، مهددًا بالوصول إلى الحدود مع العراق؛ في إطار تنفيذ عملياته العسكرية في شمال سوريا.

وقال ” أردوغان ” ، اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن توسع نطاق عمليات تركيا لتمتد حتى الحدود مع العراق؛ للقضاء على المتشددين حسبما زعم.

وأضاف ” ارودغان ” متحديًا الإدانات والعالم الدولي والعربي: ” تركيا ستواصل تحركها إلى الشرق بما في ذلك مدينة منبج بعد عمليتها الحالية في عفرين بشمال غرب سوريا ” .

وكان الرئيس التركي أعلن خلال الأيام الماضية عن تنفيذ ما يسمى بعملية ” عفرين ” ؛ لغزو الأراضي السورية تحت قناع حماية الأراضي التركية من خطر الأكراد السوريين، منتهكًا سيادة الأراضي السورية.