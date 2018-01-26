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” مالك معرض سيارات ” يعثر على زوجة مواطن مُصابة بمرض عقلي

” مالك معرض سيارات ” يعثر على زوجة مواطن مُصابة بمرض عقلي
نايف السالم(صدى):

عثر مالك معرض سيارات على طريق المدينة بجدة، على زوجة مواطن تعاني اضطرابات نفسية وثلاث من بناتها، وذلك بعد خروجهن من منزل ذويهن بحي ” النزلة ” .

وأوضح المواطن حسين زهران، أن مالك المعرض قد شاهدهم وسأل الطفلة الكبيرة عن والدها، فأعطته رقمه ليتصل به ويبلغه عن مكان زوجته وأبنائه.

وحكى ” زهران ” معاناة البحث عنهم، قائلًا: ” بحثت عنهن طيلة الأيام الماضية في كل مكان وجميع المولات، كما كثّفت بحثي في مولات أخرى ” .

يُذكر أن زوجة المواطن مصابة بمرض عقلي، وكانت تعيش عند أهلها، ولديها ثلاث بنات، وذهب بهن والدهن لزيارة والدتهن يوم الخميس قبل الماضي، ثم خرجت زوجته بعدها مصطحبة البنات إلى خارج منزل ذويها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2707 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمد لله علي سلامتهم مفروض لا يسمح لها بالخروج

[ عدد التعليقات: 41828 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمد لله على السلامه ,,

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