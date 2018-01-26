جامعة الملك خالد: مكافآت يناير ستكون في حسابات الطلاب خلال ساعات

عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور عبدالله حامد، المتحدث باسم جامعة الملك خالد، أن أمر الصرف الخاص بفروقات التحول إلى الشهور المالية، تم رفعه إلى وزارة المالية، وسيتم الصرف بناء على رد الوزارة.

وأشار ” حامد ” ، إلى أن مكافآت شهر يناير تم بثها من حساب الجامعة، وستكون في حسابات الطلاب والطالبات خلال ساعات.

وأضاف أن الجامعة ملتزمة بنص المادة النظامية فيما يخص نسبة الغياب بعذر للمقررات.

وتنص المادة على : ” يجوز لمجلس الكلية رفع الحرمان، والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرًا يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل نسبة الحضور عن 50% من المحاضرات والدروس العلمية المحددة للمقرر ” .