المرور: انخفاض مؤشرات الحوادث لـ 15.91%

محمود البلوي(صدى):

أعلنت إدارة المرور، اليوم الجمعة، عن انخفاض أعداد الحوادث المرورية بالمملكة في الربع الأول من العام الحالي 1439 هـ عن الربع الأول من العام الماضي 1938 هـ، وذلك بنسبة تغير وصلت إلى 15.91%.

وأضافت ” المرور ” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن منطقة تبوك سجلت نسبة من الحوادث والتي بلغت -53.43%، بينما انخفضت الحوادث في منطقة جازان إلى 6.07-%.

وأشارت ” المرور ” إلى أن الطائف والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل والمدينة المنورة هم من سجلوا ارتفاعًا في نسبة عدد الحوادث، كما وصلت نسبة أعداد المصابين وحالات الوفاة في الجوف إلى 44.77%، بينما وصلت في جازان إلى 1.95-%.

