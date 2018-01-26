بعد الهزيمة.. كلوب يتراجع عن سياسته في التشكيلة الأساسية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن سعي يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إلى خوض مباراة وست بروميتش غدًا، دون تغير كبير في التشكيلة الأساسية.

وقالت المصادر، إن الخسارة أمام سوانزي في المباراة السابقة في إطار مسابقة الدوري، دفع ” كلوب ” إلى الاستغناء عن سياسته التي يتبعها مع اللاعبين وهي منح الجميع فرص المشاركة.

وأشارت المصادر إلى أن محمد صلاح وساديو ماني من المتوقع أن يشاركوا بقوة خلال مواجهة الغد.

وستقام المباراة غدًا بين الفريقين على ملعب آنفيلد، في إطار منافسات دور الـ 32 فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.