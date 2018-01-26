” محافظ قلوة ” يفتتح الملتقى الدعوي الشبابي بالشعراء الأحد القادم ‬

حامد العمري(صدى):

يفتتح محافظ محافظة قلوة الأستاذ عبدالله بن زايد الحربي بعد مغرب يوم الأحد القادم 11 من الشهر الجاري ، الملتقى الشبابي الدعوي الخامس تحت شعار ” الشباب الواعي درع واقي ” ، والذي ينظمة مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشعراء ، وذلك بمقر نادي الحي بثانوية ابن سيناء ، ويستمر إلى الثالث عشر من الشهر الحالي يتخلله العديد من المحاضرات واللقاءات والأمسيات الشعرية ، وعروض مرئية ومعرض الأمن الفكري ودوري كرة قدم ، ومسابقات وسحوبات يومية وهدايا قيمة .

وثمن رئيس المكتب التعاوني بالشعراء الأستاذ يوسف بن علي الزهراني ، دعم الحكومة الرشيدة للمكاتب التعاونية وكل ما يخدم هذا الدين كما دعا الأهالي عموماً والشباب خصوصاً ، لحضور الملتقى والاستفادة من فعالياته وأنشطته.