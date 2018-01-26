عصابة تأكل جسد سيدة أمام زوجها قبل قتلهما

برازيليا(صدى):

أقدمت عصابة مجرمين مكونه من رجلان وثلاث مراهقين ، على ارتكاب جريمة هزت مدينة كاماساري البرازيلية ، حيث قاموا باكل جسد إمرأة أمام زوجها قبل قتلهما .

وعثرت الشرطة على كريستينا أمارال البالغة من العمر 44 عاما بعد دفنها بجانب زوجها جوفينال البالغ من العمر 52 عاما في الحديقة الخلفية لمنزلهما بمدينة كاماساري.

وكشف خبراء في الطب الشرعي أن جوفينال تعرض للضرب بوحشية والطعن، وأجبر على مشاهدة اغتصاب أفراد العصابة لزوجته، حيث احتجزوا الزوجين لمدة 24 ساعة، قبل استهداف الزوجة عندما لم يتمكنوا من العثور على النقود في المنزل.

وقالت المحققة ماريا تيريزا مديرة قسم جرائم القتل: إنها تعتقد أن المشتبه بهم من آكلي لحوم البشر، بعد أن وجدوا أعضاء داخلية من جثة الزوجة مفقودة ، مؤكده أنه تم القبض على العصابة المكونة من رجلين في العشرينيات من عمرهما إلى جانب ثلاثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 و16عاما.

ووجهت إليهم تهم السرقة والاغتصاب والتعذيب والقتل وحيازة أسلحة غير مشروعة.