الكرملين: مؤتمر الحوار الوطني السوري لن يحل الأزمة

موسكو(صدى):

توقع الناطق الرسمي باسم الكرميلن دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي، المقرر إقامته 30 يناير الجاري، لن يضع نقطة نهاية للأزمة السورية.

وقال ” بيسكوف” إن المؤتمر بعد لحظة هامة بالفعل في المسار السياسي، موضحًا أنه رغم ذلك مازال تزال هناك الكثير من المشاكل، التي يجب حلها، والعديد من الصعوبات التي يجب التغلب عليها.

وشدد على أنه ليس من الصواب التوقع بأن مؤتمر الحوار الوطني السوري، سيضع نقطة نهاية للمسار السياسي لحل الأزمة السورية.