رانج روفر SV كوبيه تنتظر الانطلاق في معرض جنيف للسيارات

جنييف(صدى):

كشفت لاندروفر عن أول صورة تشويقية لسيارتها رانج روفر SV كوبيه قبل اطلاقها في معرض جنيف للسيارات 2018, ووصفت السيارة بأنها أول سيارة متعددة الاستخدامات فاخرة كوبيه كاملة الحجم وستصنع السيارة من قبل قسم العمليات الخاصة في جاجوار لاندروفر وستتميز بتصميم خاص ومقصورة داخلية بملامح خاصة ومميزة.

ولم تقل الشركة الكثير بخصوص السيارة الجديدة ولكن صور تجسسية سابقة رصدت السيارة وهي قيد الاختبارات كشفت أنها تحمل تصميم مألوف ولكن بملامح أكثر رياضية وسقف انسيابي عصري ديناميكي. والصور التي قدمتها الشركة بصورة رسمية للمقصورة الداخلية تظهر الجزء الداخلي بصورة فاخرة بفرش جلدي راقي وتطعيمات خشبية وكونسول وسطي كامل.

كما توجد في الخلف مقاعد فردية منفصلة وتطعيمات معدنية ، وقالت الشركة أن السيارة الجديدة ستكون تكريم لذكرى رانجر روفر الاصلية التي أطلقت في 1970 ببابين فقط ، وسيقتصر الانتاج على 999 نسخة وستعرض السيارة في العديد من أسواق العالم.

وقال المدير العام لقسم SVO جون ادواردز أن رانج روفر SV كوبيه تعتبر مزيج من السيارات الفاخرة والحصرية القليلة العدد وأكد أن السيارة ستكون اضافة قوية لقائمة طرازات الشركة.