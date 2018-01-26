بن مساعد لقطر: نعلم أن نفوذ إيران وتركيا يناسبكم أكثر

طلال الضوي(صدى):

وجه رئيس نادي الهلال السابق، عبدالرحمن بن مساعد، رسالةً إلى وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي قال أن المملكة تريد إخضاع الدوحة لنفوذها.

وقال ” بن مساعد ” في تغريدةً له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، ” نعلم أنكم لا تقبلون أن تكونوا في دائرة نفوذ السعودية تحديداً.. ونعلم أيضاً أن نفوذ ايران وتركيا يناسبكم أكثر.. هذا خياركم.. أسعدكم الله وأبعدكم ” .

وأضاف ” بن مساعد ” ، ” لم ترد السعودية ذلك ولم تسع إليه.. كل ما أرادته هو كف أذاكم عنها والتوقف عن حياكة المؤامرات تجاهها من قبلكم. ”

ويذكر أنه قامت المملكة بجانب عدة دول عربية المكافحة للإرهاب بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو من العام الماضي 2017؛ وذلك لدعمها للجماعات الإرهابية وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج.