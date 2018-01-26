” مفتي المملكة ” يُحذر من طغيان مواقع التواصل واستحواذها على اهتمامات الناس

نايف السالم(صدى):

حذر الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، من طغيان البرامج والتطبيقات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ واستحواذها على اهتمامات الناس وأوقاتهم.

وأوضح المفتي عبر برنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية الأولى، أن وسائل التواصل الاجتماعي طغت طغياناً كثيراً، وعَظُم شأنها وتناولها الصغير والكبير والأنثى والذكر والجاهل والعالم، قائلًا: ” هناك مواقع شريرة وإلحادية وإباحية تفرق بين المجتمعات، فيها الكذب والنميمة والبلاء ” .

كما أضاف المفتي ” أبناؤنا استغلوا الجانب السلبي والسيئ من هذه المواقع، وتركوا الإيجابي منها، وهذا كله خطأ ” .

يُذكر أن إحصائيات المركز الإعلامي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1437، قد كشفت عن تضاعف عدد المستخدمين النشطين لمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأعوام الأخيرة من 8.5 ملايين مستخدم إلى 12.8 مليوناً، ثم أخيراً وصل عددهم إلى 18.3 مليون مستخدم؛ بما يعادل 58% من تعداد سكان المملكة العربية السعودية.