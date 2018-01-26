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تراجع ” بوفون ” عن الاعتزال يتوقف على قرار يوفنتوس

تراجع ” بوفون ” عن الاعتزال يتوقف على قرار يوفنتوس
ماجد محمد(صدى):

يبدو أن حارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون، سيتراجع عن قرار اعتزاله؛ بعد أن أعلن أنه سيعتزل بنهاية الموسم الجاري.

وقال ” بوفون ” البالغ من العمر 40 عامًا إنه سيلتقي مع الرئيس أندريا أنيلي قريبا؛ للتحدث بشأن مستقبله في النادي، مضيفًا: ” أريد الأفضل للفريق، ورغم رغبتى فى البقاء، إلا أننى سأحترم رغبة الإدارة وسأتحدث مع رئيس النادى لإيجاد أفضل حل، بشكل منطقى ومشترك ” .

وكشف ” بوفون ” أنه لا يريد أن يشكل مشكلة لليوفنتوس، موضحًا أنه لا يمانع إعطاء فرصة لتشيزني في حالة بقاؤه في اليوفنتوس.


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