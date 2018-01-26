” بدون فلتر ” على شاشة السعودية في ” رمضان “

علي القحطاني (صدى):

صرحت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لأنها توصلت لاتفاق مع مؤسسة ” فن المحلية ” ، وذلك لإنتاج 30 حلقة من مسلسل ” بدون فلتر ” .

وسيشارك في هذا العمل لأول مرة مجموعة من الكتاب والمخرجين الشباب والشابات، والذين ساهموا خلال السنوات الماضية في صناعة الأفلام المسائية، ومن هذه الأسماء المخرج عبد العزيز الشلاحي والمخرجة هناء العمير، والمخرجة هند الفهاد والمخرج عبد الرحمن عايل.

يُذكر أن مسلسل ” بدون فلتر ” سيتم عرضه في شهر رمضان المبارك، ويناقش عددًا من القضايا الاجتماعية بقالب كوميدي، ومن بطولة عبدالله السدحان ومجموعة من نجوم التمثيل السعودي.