كوتينيو بعد أول مشاركة مع البرسا: كنت متوترا

ماجد الأشرم(صدى):

كشف لاعب برشلونة المنضم حديثًا من صفوف ليفربول فيليب كوتينيو، عن شعوره بالتوتر خلال أول مشاركة له أمس أمام إسبانيول في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال ” كوتينيو ” : ” فزنا بالمباراة وتأهلنا للدور المقبل، هذا هو الأهم، كان لقاء صعباً ” ، موضحًا أن لاعبي إسبانيول كانوا منكمشين للخلف قليلاً انتظاراً للخروج في هجمات مرتدة.

وأشار إلى أن برشلونة تستحق الفوز، مؤكدًا على أن الفريق سيطر بصورة جيدة على المباراة منذ الشوط الأول، هجوماً ودفاعاً، متابعًا: ” سعيد للغاية ومتأثر تجاه الطريقة التي استقبلني بها كل المشجعين واللاعبين أيضاً والجهاز الفني ” .

وانتهت المباراة أمس بفوز برشلونة بهدفين نظيفين، أمام إسبانيول.