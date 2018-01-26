” المعهد التقني ” يُعلن عن فتح التسجيل للدراسة والعمل بـ ” سار “

علي القحطاني(صدى):

أعلن المعهد التقني، اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل؛ لدراسة دبلوم مخصص في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة ” سار ” .

وأوضح المعهد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” اليوم، شروط القبول، كأن لا تقل درجة اختبار القياس عن 70 %، وأن تكون شهادة الثانوية العامة خاصة بالقسم العلمي ولا يقل عن 80 % ، بالإضافة لأن يكون عمر المتقدم بين 18 و الـ 23 عام، ويكون المتقدم لائق طبيًا واجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وأشار المعهد إلى أن موعد التسجيل سيبدأ يوم الخميس الموافق 1/2/2018 م، وأن يبدأ الفصل التدريبي يوم الأحد 15/4/2018م.