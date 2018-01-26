دنيا بطمة تغيظ حلا الترك بكنية والدها

أماني الغامدي(صدى):

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة من جديد إلى محاولة إغاظة ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك، بتعليق على صورة رومانسية جديدة مع والدها.

وكتبت بطمة على الصورة عبر تطبيق إنستجرام ” صباح الحب والسعادة أم غزل وأبوغزل ” حيث كنت زوجها نسبة لابنتها الوحيدة منه، بينما هو لديه 3 اولاد من طليقته منى السابر والدة حلا، بينهم ابنيه محمد وعبد الله.

وأغاظت بطمة بتعليقها على الصورة الرومنسية، بعض المعلقين الذين اعتبروا ان الأخيرة تحاول مناكفة ابنة زوجها الفنانة حلا الترك.