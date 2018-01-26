السعودية للكهرباء تعتمد موعد إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءاً من يناير

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن اعتمادها يوم الـ28 من كل شهر، موعداً لإصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين، بدءاً من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة، إنه يمكن لأي مشترك الاطلاع على الفاتورة من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بالشركة، من بينها موقع الشركة الالكتروني (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية، وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

يأتي ذلك تماشياً مع الأوامر الملكية، و في إطار توجهات وخطط الشركة للتحول الرقمي بهدف التيسير والتسهيل على المشتركين.