العثور على 5 قفازات بمعدة سيدة عقب استئصال بطانة الرحم

باريس(صدى):

أُصيب عدد من الأطباء بمستشفى مدينة ​مرسيليا​ الفرنسية بالصدمة ، عقب ان فوجئوا بوجود 5 قفازات في معدة إمرأة اثناء فحصها لشعورها بألم مبرح في بطنها .

وكانت السيدة قد ذهبت إلى مستشفى لاستئصال بطانة رحمها وأجرت العملية وخرجت بسلام، لكنها فوجئت بعد العملية بآلام مبرحة في بطنها ما جعلها عاجزة عن النوم والتبول.

فعادت من جديد إلى المستشفى، وبدأت تشعر كما لو أن هناك شخصًا يطعنها بسكين في بطنها، فأجريت لها الفحوصات اللازمة، وقرر الأطباء إجراء عملية أخرى لها بعد أن اكتشفوا وجود أشياء غريبة في بطنها.

وأثناء إجراء العملية وجدوا أن الأطباء الذين أجروا العملية الأولى، تركوا 5 قفازات في داخلها.