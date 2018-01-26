فيديو.. الصحة تعرض خطوات إيقاف نزيف الأنف

علي القحطاني (صدى):

قدمت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عدة نصائح عليك اتباعها عند التعرض للرعاف تساعدك في إيقاف النزيف.

وقالت الوزارة في فيديو توضيحي نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن عند تعرضك للرعاف عليك أن تتحلى بالهدوء وعدم الخوف، ثم قم بالجلوس في وضع قائم مع انحناء الرأس قليلًا للأمام لمنع خول الدم إلى الحلق.

وأضافت ” الصحة ” ، ” ثم اضغط برفق على الجزء الأسفل من الأنف بواسطة الإبهام والسبابة من خمس إلى عشر دقائق متواصلة، وإذا استمر النزيف فلا بأس بمواصلة الضغط على مقدمة الأنف لمدة خمس إلى عشر دقائق إضافية.

وأشارت الصحة في الفيديو إلى أهمية تجنب الإجهاد البدني خلال الـ12 ساعة بعد الرعاف، وفي حال استمر النزيف لأكثر من 30 دقيقة أو حين الشعور بالدوار أو الدوخة اتصل بالصحة على رقم 937.