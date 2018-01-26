” العثيمين ” يشارك في حفل إعلان ” المحرّق ” عاصمة للثقافة الإسلامية

واس(صدى):

يشارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , بعد غد الأحد , في الحفل الرسمي الذي ستقيمه مملكة البحرين بمناسبة إعلانها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018.

يذكر أنه تم اعتماد مدينة المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية للمنطقة العربية لعام 2018 في المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مسقط عام 2015، إلى جانب اعتماد مدينة ناخشبان في جمهورية أذربيجان للمنطقة الأسيوية , ومدينة ليبرفيل في جمهورية الغابون للمنطقة الافريقية ، وذلك ضمن لائحة عواصم الثقافة الإسلامية خلال الفترة 2015-2025.