بالفيديو.. الاختلاف بين ذكر وأنثى طيور الحجل الرملي

أماني الغامدي(صدى):

أكد الكاتب محمد اليوسفي، أن أحد العوامل الرئيسية لانقراض طيور الحَجَل الرَّمْلِي، هو صيدها خلال فصل؛ لكون هذا الموسم موسم التزاوج والتكاثر.

وقال ” اليوسفي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” صيد طيور الحَجَل الرَّمْلِي خلال الربيع من عوامل انقراضها، لأنه موسم لتفريخها وتكاثرها ورعاية صغارها “ليست مهاجرة” بل تستوطن وتُجمّل المناطق الصخرية للمملكة، ولم تعد موجودة في كثير من أماكنها السابقة ” .