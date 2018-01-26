قرار غير متوقع لكيم كردشيان بعد أن رزقت بطفلتها الثالثة

واشنطن(صدى):

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان، أنها تنوي إنجاب الطفل الرابع، وذلك بعد ان رُزقت بطفلتها الثالثة بواسطة أم بديلة واستئجار رحمها .

وأكدت عدد من الصحف الأمريكية أن كيم كردشيان وزوجها مغني الراب كانييه ويست ناقشا الموضوع مع السيدة التي أنجبت طفلهما الثالث قبل ولادتها حول إمكانيتها لاستئجار رحمها كأم بديلة وإنجاب طفلهما الرابع.

وكانت كيم كردشيان تعرضت لنزيف حاد خلال إنجابها طفلها الثاني سانت وعرضت نفسها للخطر ليطالبها الأطباء بالتخلي عن فكرة الإنجاب مرة أخرى حفاظاً على صحتها لتلجأ هي لفكرة الأم البديلة.

يُشار إلى أن كيم لها من الأبناء ابنتها الكبرى نورث ذات الأربع أعوام وسانت ذو العامين وطفلتهما الجديدة التي ولدت حديثاً.