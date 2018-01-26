إرشادات السلامة لاستخدام الأطفال للدبابات الصحراوية

حمود العنزي (صدى):

حذَّرت هيئة المواصفات والجودة، المواطنين، من استخدام أطفالهم للدبابات الصحراوية دون اتباع إرشادات السلامة أولاً.

وأوضحت الهيئة أن الإرشادات تشمل، التاكد من أن فئة الدبابة السنية تناسب الطفل، فهناك دبابات خاصة بالأعمار من 6ـ 9 سنوات، وأخرى تناسب الفئة من 10 إلى 13 سنة، وثالثة مخصصة للأعمار من 14 إلى 15 سنة.

وكذلك التأكد أن الأجزاء الملامسة لليد والقد غير حادة، والتأكد أن الأجزاء المتحركة مغطاة بشكل جيد، والتأكد من لبس الخوذة، وأيضاَ التأكد من تغطية خزان الوقود بإحكام، وأخيراً عدم القيادة بسرعة.