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10 شركات تسيطر على تجارة الأسلحة

10 شركات تسيطر على تجارة الأسلحة
واشنطن(صدى):

حققت أمريكا دور كبير في تجارة الأسلحة، فمن بين أكبر 10 شركات أسلحة من حيث المبيعات، هناك 7 شركات أمريكية، كشركة ” لوكهيد مارتن ” ، التي حققت مبيعات أسلحة بلغت 40.8 مليار دولار في 2016.

أما الشركات الثلاثة الباقية ليست أمريكية، كالشركة الأوروبية متعددة الجنسيات ” إيرباص ” التي تأتي 17% من مبيعاتها من صفقات الأسلحة، بالإضافة إلى شركتي ” بي إي سيستمز” و ” ليوناردو ” .

يًذكر أن العالم يوجه تريليون دولار سنويًا للنفقات العسكرية، من بينها 375 مليار دولار مخصصة؛ لشراء الأسلحة.


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