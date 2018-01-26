بالفيديو.. رد فعل صادم لسيدة صدمتها سيارة

موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد رد فعل صادم لامرأة روسية تعرضت لصدمة من سيارة أسقطتها أرضا أثناء عبورها الطريق.

فرغم تسبب الاصطدام في الإطاحة بالسيدة وإسقاطها بقوة إلا أنها نهضت في الحال واستكملت طريقها وكأن شيئا لم يحدث، دون أن تفكر حتى في الالتفات نحو السيارة التي صدمتها.

