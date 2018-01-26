بالفيديو.. رد فعل صادم لسيدة صدمتها سيارة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد رد فعل صادم لامرأة روسية تعرضت لصدمة من سيارة أسقطتها أرضا أثناء عبورها الطريق.
فرغم تسبب الاصطدام في الإطاحة بالسيدة وإسقاطها بقوة إلا أنها نهضت في الحال واستكملت طريقها وكأن شيئا لم يحدث، دون أن تفكر حتى في الالتفات نحو السيارة التي صدمتها.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2362 ] نشر منذ 47 دقيقة
يبدو ان ما تحمله في حقيبتها لا يحتمل التوقف او المراجعة او الشجار الذي يتوقع حدوثه في مثل هذه الظروف لذلك لم تعر الأمر اي اهتمام طالما انها سلمت من اي اصابة وربما يكون رد فعلها مدعاة لمتابعة الأمر والبحث والتدقيق