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بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد سوء سلوك موظفة رعاية تجاه عجوز مصابة بالخرف

بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد سوء سلوك موظفة رعاية تجاه عجوز مصابة بالخرف
لندن(صدى):

كشفت كاميرا مراقبة سوء سلوك موظفة رعاية ، حيث تم ضبطها وهي تضرب سيدة عجوز مصابة بالخرف .

تعرضت “ جينا أوين ” 46 سنة، إلى صدمة صاعقة، حين رأية لقطات الفيديو التي تظهر موظفة الرعاية وهي تضرب أمها “ سابينا مارسدن ” 78 عاما، المصابة بالخرف.

وكانت فكرتجينا أوين في وضع كاميرات خفية متصلة بهاتفها الخلوي مباشرة في منزلها، الكائن بـ ” نورثهامبتونشير ” في إنجلترا؛ لمتابعة أمها التي تدهورت حالتها الصحية مؤخرا.

ووثقت الكاميرا رصد موظفة الرعاية “ ستاسي جورج ” 46 عاما، وهي تضرب المسنة “ مارسدن ” على يدها، وتسحب الغطاء من فوق جسدها وهي تقول لها: “ يا الله، كم أنتِ نتنة ” .

وقالت أوين في تعليقها عن الواقعة: “ صعقتني هذه اللقطات التي رأيتها، أمي شخص لطيف، ولا تستحق معاملة كهذة أبدا ” .

 


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