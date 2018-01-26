بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد سوء سلوك موظفة رعاية تجاه عجوز مصابة بالخرف

لندن(صدى):

كشفت كاميرا مراقبة سوء سلوك موظفة رعاية ، حيث تم ضبطها وهي تضرب سيدة عجوز مصابة بالخرف .

تعرضت “ جينا أوين ” 46 سنة، إلى صدمة صاعقة، حين رأية لقطات الفيديو التي تظهر موظفة الرعاية وهي تضرب أمها “ سابينا مارسدن ” 78 عاما، المصابة بالخرف.

وكانت فكرتجينا أوين في وضع كاميرات خفية متصلة بهاتفها الخلوي مباشرة في منزلها، الكائن بـ ” نورثهامبتونشير ” في إنجلترا؛ لمتابعة أمها التي تدهورت حالتها الصحية مؤخرا.

ووثقت الكاميرا رصد موظفة الرعاية “ ستاسي جورج ” 46 عاما، وهي تضرب المسنة “ مارسدن ” على يدها، وتسحب الغطاء من فوق جسدها وهي تقول لها: “ يا الله، كم أنتِ نتنة ” .

وقالت أوين في تعليقها عن الواقعة: “ صعقتني هذه اللقطات التي رأيتها، أمي شخص لطيف، ولا تستحق معاملة كهذة أبدا ” .