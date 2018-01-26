الفساد يصل إلى اقتطاع الامتيازات الوظيفية المخصصة للمواطنين بقطر

طلال الضوي(صدى):

كشفت المعارضة القطرية، أن الفساد المستشري في النظام وصل إلى اقتطاع الامتيازات الوظيفية المخصصة للمواطنين القطريين العاملين في مختلف المجالات.

وأوضحت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات لها بموقع ” تويتر ” ، أن أسباب هذا الإجراء الذي فعله تميم بن حمد، يرجع إلى دعم النظام القطري لمنظمات مصنفة على لوائح الإرهاب العالمي.

وأشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية لم تعد تستطيع الاستثمار في قطر؛ لأن قوانين حكوماتها تمنع قدومها إلى دول تمول إرهابيين.

وأعلنت أن هناك أنباء عن كشوفات وقرارات مالية يتم تحضيرها، قد تبقى سرية وسيتم اقتطاع ما هو حق للمواطن القطري بأسلوب ممنهج وعلى دفعات لكي لا تزيد النقمة الشعبية على النظام.