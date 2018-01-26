برشلونة يداعب ” كوتينيو ” بعد أول مشاركة له

نواف السالم(صدى):

أعرب نادي برشلونة، عن فخره وسعادته بأدء لاعبه المنضم حديثا من ليفربول فيليب كوتينيو، عقب مشاركته الأولى أمس أمام إسبانيول في إطار إياب ربع نهائي كأس الملك.

وقال برشلونة عبر موقعه الإلكتروني بعد انتهاء المباراة بفوز البرسا بهدفين نظيفين : ” كوتينيو يمتع الجماهير في ظهوره الأول مع برشلونة ” ، مضيفًا: ” أظهر انسجاماً كبيراً مع كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز ” .

وكشف عن إحصائيات اللاعب خلال المباراة : ” نجح في إتمام 25 تمريرة، كما أنه استعاد الكرة ثلاث مرات ” .

وكان كوتينيو خاض المباراة كبديل للقائد إنييستا في الدقيقة 68 من عمر المباراة .