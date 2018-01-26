مصري يسعى لحكم ميتشجان الأمريكية

القاهرة(صدى):

أعلن الشاب المصري الدكتور عبد الرحمن محمد السيد البالغ من العمر 33 عامًا ترشحه لمنصب حاكم ميتشجان؛ قائلًا إنه يولي أهمية كبيرة للقيم الإسلامية، ألا أنه يضع خدمة المواطنين على رأس الأولوية في عمله الحكومي.

وقارنت وسائل الإعلام الأمريكية بين عبد الرحمن والرئيس السابق باراك أوباما، ألا أن عبدالرحمن لم يوافقهم الرأي مجيبًا: ” ربما لأنني أسمر اللون مثله وأحمل اسما مضحكا وسياساتي مصدر للإلهام بأن نؤمن ببعضنا ثانية، لكن أوباما اتبع سياسات وسطية وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الأمر الذي مثل إحباطًا للعديد من الناخبين الديمقراطيين ” .

ويذكر أن ” عبد الرحمن ” هو طبيب وناشط في المجال الصحي، ولد لأسرة مصرية مهاجرة في مقاطعة جرتيوت بميتشجان عام 1985، وشغل منصب مدير إدارة دعم الصحة في ديترويت عام 2015.