بلدية بقيق تزيل 13 سيارة تالفة من شوارع المحافظة

واس(صدى):

أزالت بلدية محافظة بقيق 13 سيارة تالفة من شوارع المحافظة، ضمن حملتها لإزالة المخالفات والحد من آثار الملوثات البصرية والبيئية في المحافظة، بالتعاون مع شرطة وإدارة مرور المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات ولما يسببه توقف السيارات التالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، إضافة الى تشويه المنظر العام.

وأشار إلى أن لائحة ترك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف، تعرض صاحبها للغرامة، وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه، وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال ثلاثة أشهر وأن مسؤولية البلدية تنحصر في رفع السيارات التالفة فقط، وهي المركبات أو الهياكل غير الصالحة للاستخدام، مبينا أن السيارات المهملة والمتروكة يتم رفعها عن طريق إدارة المرور.