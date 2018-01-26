” مورينيو ” لن يضم رونالدو لمصلحة ” زيدان “

ماجد محمد(صدى):

كشف مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، عن أخر التطورات بشأن انتقال نجم الريال كريستيانو رونالدو إلى اليونايتد.

وأضح ” مورينيو ” ، أنه يعلم أن الأوضاع الأن في قلعة الريال مشتعلة بسبب الأزمات الفترة الأخيرة في مستوى الأداء والهزائم المتتالية؛ لذلك هو لن يرغب في سكب البنزين على النار، حسبما صرح.

وقال إن كل المدربين في الأندية المختلفة ترغب في الحصول على خدمات ” الدون ” ، إلا أنه يعلم أن المردب الفرنسي زين الدين زيدان في يحتاج إلى خدمات لاعبه بشكل أكبر.

وانهت تصريحات مورينيو الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة حول انتقال ” الدون ” إلى اليونايتد؛ ليؤكد أنه لن يقبل على تلك الخطوة لأنه يعلم أن مصلحة الريال في بقاؤه.