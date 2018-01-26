” جمعية حماية المستهلك ” تُحدد قائمة استرشادية للسلع الغذائية

حمود العنزي (صدى):

حددت جمعية حماية المستهلك، اليوم الجمعة، السلع في السلة الغذائية كقائمة استرشادية، وفقًا لرواجها في السوق، ومدى توفرها بكافة الأسواق المركزية الرئيسية المحددة في السلة.

وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” اليوم: ” احسب ميزانيتك وقارن بين أسعار بعض السلع في عدد من الأسواق المركزية ” ، مشيرة إلى أن اختيار تلك السلع لا يعني بأي حال من الأحوال، أن الجمعية تُوصي بمنتج معين، أو أن سعره أفضل من غيره، وأن على المستهلك البحث عن البديل الأنسب له.

كما أوضحت أن هذه الأسعار قد تم أخذها من أحد فروع الأسواق المركزية مباشرة، بتاريخ 7/5/ 1439 هـ، وقد تختلف من يوم لآخر.