الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل

راشد آل شريه(صدى):

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التنسيق الوظيفي وشؤون الخريجين أمس، برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل لـ 109 خريجين في الفصل التدريبي الأول للعام 1438 /1439هـ،وذلك بقاعة الأمير مشعل في مقر مبنى الكلية.

واستعرض خلال البرنامج أهمية تهيئة الخريجين لسوق العمل وضرورة استفادة المتدربين منه، والاستفادة من المجالات المتاحة لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية مع ضرورة استمرار الخريجين بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي.

كما تناول البرنامج أهمية المواقع الإلكترونية في تيسير عملية البحث عن العمل، وفي مقدمتها موقع ” تقني ” المتخصص في توفير بيانات خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمختلف تخصصاته وربط الخريجين بالوظائف .